Po stopách Babišových lyžařů. Můžou za šíření infekce v Česku navrátilci z Itálie?

„Samozřejmě naši lidi rádi chodí do Itálie, ne každý si to může dovolit, a samozřejmě my jsme hlavní problém měli, že naši lyžaři to přinesli z Itálie,“ pronesl Babiš v neděli večer v České televizi.

Premiér tak ve svém popisu, „kdo za to může“, ukázal prstem na skupinu lidí, která se nakazila během pobytu v cizině. I když je do konce celého problému s nakažlivou chorobou stále ještě daleko, již nyní by podobné výroky mohly nastavit narativ toho, kdo bude vnímán jako odpovědný za celou situaci.

Pojďme se ovšem podívat na fakta. První prokázané případy nakažených koronavirem Itálie hlásila 31. ledna. Byl to čínský pár, který přiletěl z Wu-chanu a jenž se pohyboval i na severu země, například v Miláně. Během února začal počet prokázaných případů výrazně růst, v březnu už Itálie evidovala tisíce nakažených a země začala směřovat až k současné tragické situaci se stovkami mrtvých denně.

Čeští lyžaři se, jako každou zimu, vydali kromě jiného také do Itálie. Někteří jezdí do Rakouska, někteří do Francie. Jako každý rok tam byl v únoru i Babiš.

Ten ve svém tradičním hlášení, které tehdy uvedl fotkou z Alp, věnoval prostor zejména zmatku ohledně DPH na pivo. Situaci kolem koronaviru věnoval dva odstavce, o Itálii v nich nebyla ani zmínka. A není divu. Devátého února, kdy premiér tento status vydal, bylo