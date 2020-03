Kudy ven ze závislosti na Číně: spočítali jsme, zda Česko boj s nákazou může zvládnout bez cizí pomoci

Přetahovaná o obří ukrajinský letoun An-124 Ruslan, kterou pro rychlý dovoz ochranných pomůcek z Číny těsně „vyhráli“ Češi, ukázala totéž, co zprávy o různých v zahraničí zastavených dodávkách a zásilkách.

Každý stát se snaží získat nedostatkové pomůcky v koronavirové krizi pro sebe. Vyvstává tak otázka dosažení soběstačné výroby. Připomněli ji i bývalí náčelníci generálního štábu Petr Pavel a Jiří Šedivý, když pro server Seznam Zprávy zdůraznili právě důležitost tuzemské produkce.

Česko nyní hodně spoléhá na Čínu, což je riziko samo o sobě. Zdroj z vlády například v úterý Deníku N naznačil, že kvůli publikované informaci, že BIS varovala kabinet před čínským úsilím skoupit v Česku ochranné pomůcky, by se Peking mohl urazit a dodávky stopnout.

Pomoc z Číny se navíc stala terčem kritiky zdravotnického personálu, který si stěžoval na nízkou kvalitu pomůcek. Přesto platí, že dorazily v době, kdy stát nic jiného po ruce neměl.

Zda se státní správa snaží zajistit udržitelnou a koordinovanou tuzemskou výrobu, je od úřadů obtížné zjistit. Na otázky Deníku N, položené v pondělí ministerstvu zdravotnictví, nedorazila ani po opakovaných urgencích odpověď. „Soběstačnost z dlouhodobého hlediska zatím Ústřední krizový štáb neřešil,“ připustil pro Deník N šéf krizového štábu Roman Prymula.

Náměstek ministra zdravotnictví vysvětlil, že prioritou dosud bylo zajištění respirátorů nejvyšší úrovně (FFP3) pro zdravotnický personál. O kapacitě výroby v Česku, včetně nových startupů, už ale podle něj štáb diskutoval – výrobce bude chtít podpořit. Krokem ke koordinaci je i nový, státem zřízený web SpojujemeČesko.cz.

V Česku se přitom roztrhl příslovečný pytel nápadů, iniciativ i průmyslové výroby – ať už tradičně textilní, nebo na bázi 3D tisku či nanotechnologií. Čísla z médií je ale třeba pečlivě prosévat, odlišit, co je příslib dovozu, co domácí výroba a co už reálně běží a je k dispozici.

Deník N z nich sestavil dílčí obraz, ze kterého české vyhlídky