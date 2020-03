Opravář Trumpových výroků. Kdo je muž, který v čase nákazy dává Američanům naději

Ten okamžik trval jen několik málo sekund, přesto se velmi rychle stal hitem sociálních sítí.

Americký prezident Donald Trump stojí u svého pultíku a na tiskové konferenci přítomným novinářům podává zprávu o pokračujícím boji s nákazou koronavirem. V jednu chvíli se muž stojící za Trumpem chytá za čelo. Trump totiž zrovna při svém projevu zmínil jednu konspirační teorii.

Záběr se okamžitě šíří po sociálních sítích a je z něho mem.

Dr. Fauci is all of us 🤦🏼‍♂️ pic.twitter.com/WTShJUchsr

— Laura Martínez® (@miblogestublog) March 20, 2020