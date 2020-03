Svoboda funguje. I proti koronaviru. Snad si to Babiš zapamatuje

Komentář Jana Moláčka: V minulých týdnech narážela kritika Andreje Babiše na větší nevoli jeho příznivců a koneckonců i jeho samotného než obvykle. Premiér prý maká, aby nás zachránil, tak ho máme nechat na pokoji. Ale – nebyla to náhodou právě svobodná veřejná debata a kritická reflexe jeho kroků, co nakonec vedlo k podstatnému zlepšení obrany Česka před koronavirovou nákazou?

Těžko říct, jak bude Česko vypadat za dva či tři týdny. Těžko odhadnout, zda se naplní nadějná, nebo děsivá očekávání.

Ale dá se snad s jistou opatrností říct aspoň tolik, že děláme všichni všechno pro tu první možnost. A to včetně těch, na jejichž rozhodnutí a managementu teď záleží nejvíc – tedy premiéra, ministrů a členů krizového štábu.

Určitě to neplatí stoprocentně, určitě by se i teď dalo Andreji Babišovi a jeho podřízeným leccos vytknout. Ale tak to bude vždycky, ideálního premiéra mít nebudeme, byť by jím byl kdokoliv. Důležité je, že se věci hnuly k lepšímu. Kdo sleduje konání a komunikaci vlády od začátku krize, vidí radikální proměnu.

Andrej Babiš přestal prvoplánově epidemii využívat jen jako další vítaný prostor k osobní reklamě. Nechal konat kompetentnější v obou smyslech toho slova. Tedy lidi jednak vybavené většími schopnostmi a jednak potřebnými úředními kompetencemi – především ministra vnitra Jana Hamáčka. Přitom původně Babiš odmítal Hamáčkovy návrhy na vytvoření krizového štábu a ještě před necelými třemi týdny se na jeho zasedání ani neobtěžoval pozvat ministra zahraničí za ČSSD Tomáše Petříčka.

Vicepremiér a předseda ČSSD sice krizovému štábu nepředsedá, jak by správně měl, ale podařilo se mu něco, co by ještě před pár týdny mnozí, včetně mě, pokládali za nemožné. Hamáček v některých momentech mediálně zručného Babiše zastínil a vytlačil z centra pozornosti. Odsunul ho do role, která se zdála být do konce volebního období souzená jemu, Hamáčkovi. Udělal z něj – řečeno estrádní hantýrkou – křoví, jehož hemžení jen přitahuje větší pozornost k výkonu sólisty.

Babiš už respirátory osobně nerozváží

Kdo koho ve vládě zastiňuje, je ovšem teď vedlejší. Důležité je to, že se začaly hýbat dodávky zdravotnického materiálu. A možná ještě důležitější je