Studio N: Mohli bychom jich mít málo. Tajné služby varovaly Babiše, že tu Čína skupuje respirátory

Počátkem března přišla premiérovi i některým ministrům zpráva tajných služeb, že čínská ambasáda začala v Česku skupovat zdravotnické potřeby a vyváží je do Číny – tajné služby se obávaly, že by se zboží mohlo v Česku stát nedostatkovým. Šlo o respirátory či roušky, které jsou potřeba v boji proti koronaviru a jež nyní naopak celá Evropa včetně Česka z Číny ve velkém dováží. I my nakupujeme, kde se dá, reaguje ministr zahraničí Tomáš Petříček. Zjištění Deníku N popisuje v podcastu reportér Lukáš Prchal.