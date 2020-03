Chmel, jahody, chřest… Zemědělci varují, že v ČR a Evropě nebude mít kdo sázet a sklízet. Cizinci nemůžou přes hranice

Nejakutněji už chybějí v České republice pracovníci ve chmelařství. Už během 14 dnů budou chmelaři potřebovat zhruba 2000–3000 brigádníků na drátkování a v květnu pak 3000 na zavádění chmele, jak Deníku N sdělilo ministerstvo zemědělství. K tomu lze připočítat více než 1000 sezonních pracovníků, které budou v dubnu potřebovat zelináři.

Další problémy by mohly nastat v ovocnářství, kde bude v červnu poptávka po více než tisícovce pracovníků, posléze dokonce po 5000. V létě by tam mohl počet chybějících sezonních pracovníků vystoupat až nad 10 000 lidí (dalších 5000 budou shánět zelináři).

Ministr zemědělství Miroslav Toman se proto spolu s rektory obrátil na studenty oborových vysokých škol s výzvou, aby se zapojili do práce v zemědělství, lesnictví a potravinářství.

„Naši zemědělci a lesníci vinou uzavření hranic čelí nedostatku pracovních sil, které na sezonní práce jezdily například z Ukrajiny. Proto zřizujeme e-mail pomaham@mendelu.cz, přes který se mohou od zítřka hlásit dobrovolníci na výpomoc v zemědělských a lesnických firmách. Dobrovolníky pak nasměrujeme do potřebných firem,“ uvedla rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová.

Až 370 000 lidí přijíždí ze zahraničí podle největší organizace italských pěstitelů Coldiretti každoročně pracovat na italské farmy, pole a sady. Na jejich práci závisí čtvrtina italské produkce potravin. Do téměř neprodyšně uzavřené země se ale nyní téměř nikdo nedostane a farmářům přitom právě začíná nová sezona.

„Je třeba sklízet některé rané plodiny, sázet další a tohle vše bude postupně jenom horší,“ popisuje Riccardo Valentini, expert z univerzity v Tuscii. V Itálii je podle něj sto tisíc farem a většinu práce na nich vykonávají sezonní pracovníci především z Rumunska a Albánie. Ti ale obvykle na farmách nebydlí, nýbrž se na ně přesouvají z blízkých měst, většinou ve skupinách. To by samozřejmě bylo v době stále se šířící nákazy obzvlášť nebezpečné.

„Sezonní pracovníci často žijí ve špatných podmínkách, nemají přístup k ochrannému oblečení, pomůckám a dezinfekci,“ zdůrazňuje Enrico Somaglia, zástupce šéfa Evropské federace potravin, zemědělství a turismu. Podle Somaglii navíc někteří z těchto „brigádníků“ nemají platné doklady a přístup ke zdravotnickému systému.

Podobná situace je i ve Španělsku. Už nyní tam klesají ceny jahod, které lidé nekupují, protože vydrží pouze krátkou dobu. Navíc je nemá kdo sbírat, protože po uzavření hranice mezi Španělskem a Marokem se do země nemohou dostat maročtí sezonní pracovníci, kteří tvoří dvě třetiny jarních a letních brigádníků.

Podle Rafaela Domíngueze, manažera firmy Freshuelva produkující ovoce, to bude zřejmě v příštích týdnech a měsících ještě horší: „Jahody jsou na vrcholu zrání, pak přijdou borůvky, maliny a ostružiny. Přišlo to v nejméně vhodnou chvíli.“

Produkce zemědělských produktů je podle místních farmářů ohrožená nejen v této sezoně, ale v důsledcích částečně i v příštích letech.

Ve Francii zatím není situace tak dramatická jako v sousední Itálii a Španělsku, i tamní zemědělské produkce je ale závislá na sezonních pracovnících ze zahraničí, kterých je v zemi potřeba zhruba 200 000.

Vláda proto vyzvala Francouze, kteří přišli o práci nebo nemohou pracovat kvůli šíření koronavirové nákazy, aby pomohli zemědělcům se sezonními plodinami. Ministr zemědělství Didier Guillaume zdůraznil nutnost tzv. zemědělského vlastenectví: „Naši zemědělci nemají zbraně. Pomozte jim. Připojte se k velké armádě francouzského zemědělství, připojte se k těm, kteří nám umožní jíst čistým a zdravým způsobem.“

Ve Francii navíc úřady včera zavřely tradiční trhy, což je podle Národní federace francouzských trhů další ekonomickou katastrofou pro už tak zkoušené farmáře. Ministr financí Bruno Le Maire proto vyzval francouzské potravinové řetězce, aby byly „ekonomickými patrioty“ a nakupovaly potraviny především od místních farmářů.

Další zemí, která hlásí velké problémy s nedostatkem sezonních pracovníků, je Velká Británie. Místní pěstitelé potřebují každou sezonu pomoc od zhruba 70 000 brigádníků ze zahraničí. Farmáři proto zahájili rozsáhlé kampaně namířené na britské studenty a Brity, kteří jsou bez práce kvůli šíření koronaviru.

Pod heslem „Feed our nation“ neboli „Nakrmte náš národ“ se nyní objevují reklamy, apely a prosby o pomoc jak na sociálních sítích, tak i v novinách.

Scottish berry farms desperately need your help to harvest this years crop and ensure the steady supply of healthy, nutritious food to supermarkets and shops across the country.👉https://t.co/SBEOVR5QxE#FeedOurNation #WeareHiring #FarmJobs #SeasonalWork #EmploymentOpportunities pic.twitter.com/IScKbhKNVA

— Angus Growers Ltd (@AngusGrowers) March 25, 2020