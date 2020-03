Univerzity vymýšlí úlevy pro dobrovolníky i online přijímačky. Hrozí podvody, ale je nouze, připouští rektor

Většina českých univerzit a vysokých škol se začíná připravovat na to, že se studenti do přednáškových místností vrátí nejdřív v půli dubna, ale nejspíš až na podzim – kvůli pandemii koronaviru dokončí některé školy semestr na dálku, v bezkontaktním režimu. Jisté zatím nejsou termíny přijímacích zkoušek ani jejich podoba. Ve hře je ale několik variant: zkoušky online, odklad přijímaček nebo jejich úplné zrušení a přijímání podle maturitních známek.

„Je to pro všechny úplně nová situace,“ říká rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller, který je zároveň místopředsedou České konference rektorů. Strategii následujících měsíců v pondělí probíral spolu s ostatními rektory z předsednictva.

„Všechny vysoké školy řeší přijímací zkoušky a jejich formu a případný odklad. Proto potřebujeme od ministerstva školství znát alespoň zhruba nějaký termín maturit. Aby se nestalo, že některé vysoké školy budou mít ve stejném termínu přijímačky,“ upozorňuje rektor.

O termínu maturit se podle ministra školství Roberta Plagy teprve rozhodne podle toho, jak se bude vyvíjet epidemie koronaviru. Měly by se ale konat tři týdny poté, co se znova otevřou školy, které se 11. března uzavřely kvůli vládnímu nařízení proti šíření epidemie. A pokud se neotevřou do června, maturitní zkoušky vůbec nebudou. Místo nich by studenti ukončili střední školu s maturitním vysvědčením zprůměrovaným ze známek z posledních tří vysvědčení.

Přijímačky přes internet

Vysoké školy ale termíny přijímaček nemohou posunout jen tak: musí o tom rozhodnout akademické senáty. Ty teď ale nemohou fyzicky zasednout. Rektoři proto u ministerstva domlouvají, aby platila i rozhodnutí, která senátoři učiní online. A také aby se zkrátila lhůta pro vyhlášení termínu přijímaček – nyní je to potřeba nejméně čtyři měsíce předem. Stejně tak chtějí odblokovat možnost