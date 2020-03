Notes: Číně s láskou, pilulka se špatnou pověstí a svědectví z italských nemocnic

A teď ty další zprávy: Čína v Česku skupuje respirátory a roušky, varovala Andreje Babiše a ministry počátkem března BIS. Kolegovi Lukáši Prchalovi to potvrdily dva vysoce postavené zdroje z vlády a státní správy. „V průběhu února zjistila Bezpečnostní informační služba (BIS), že čínské velvyslanectví organizuje skupování zdravotnických prostředků,“ uvedl jeden ze zdrojů. Tak zbývá snad jen spolu s panem prezidentem, premiérem a některými dalšími Číně ještě jednou poděkovat za její nezištnou pomoc a doufat, že to aspoň nejsou ty roušky, které si teď od ní kupujeme.

Tak raději pojďme k něčemu, co dává smysl. Tahle paní je naprosto neuvěřitelná. Má roztroušenou sklerózu, přišla o manžela, její dcera je už několik let na plicní ventilaci a přitom sama dodává sílu druhým. Sama jsem si ve svých představách prošla peklem, svěřila se Mirka Šimková, poradkyně pro pozůstalé, naší redaktorce Lence Vrtiškové Nejezchlebové. Upozorňuje, že pokud se epidemie hodně rozjede, budou lidé umírat sami, v izolaci. A bude to těžké nejen pro ně, ale i pro jejich blízké.

Už jste na základě nejrůznějších zasvěcených zpráv na sociálních sítích vyhodili z lékárničky Ibalgin, který jste dosud běžně používali na horečku? Pokud ne, tak to snad ani nedělejte. Ono totiž není vůbec jisté, že by se v případě onemocnění Covid-19 neměl užívat. Petr Koubský vás svým typickým – zasvěceným a přitom čtivým – stylem provede příběhem o tom, jak Ibalgin svoji špatnou pověst získal a teď se jí pokouší zbavit.

Opravdu silné svědectví o situaci v Itálii přináší česká zdravotní sestra, která pracuje v jedné z tamních nemocnic. „Předevčírem bylo jen v Bergamu přes tři sta mrtvých. Neměli kam skládat rakve, dávali je do kostelů, tělocvičen. Přivolali armádu, aby pomohla odvážet nákladními auty rakve ke kremaci. (…) A pacienti, kteří umřou na Covid-19, pochopitelně u sebe nemůžou mít nikoho blízkého,“ jako by navazovala na rozhovor s poradkyní pro pozůstalé. O její práci i soukromí v této vypjaté době si s ní povídala Renata Kalenská.

Co si přečtete v zítřejším tištěném vydání

Nemocnice se chystají na nápor, sčítají ventilátory

Babišův byznys v nouzovém stavu: Pekárny jedou na plné obrátky, Čapí hnízdo zavřelo a kliniky počítají ztráty

Přeji si, ať mi neumře nikdo z personálu, říká český lékař v Británii

Česká zbraň jako ze sci-fi. Reportáž z hal střežících poklad za miliardy

Jak zní nové album kapely Zrní? Je to výpověď starostlivých rodičů

Pracovníci v kultuře nahrazují aktivity virtuálním způsobem

Lidem bych dal jedničku z chování, říká Zdeněk Svěrák

A jedna – snad nadějná – informace nakonec: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze minulý týden požádala americkou společnost Gilead Sciences o zaslání experimentálního léku remdesivir na nemoc Covid-19. V úterý ráno dorazil a byl obratem podán pacientovi v kritickém stavu, kterému selhaly plíce. Teď se čeká, zda zabere. Zprávu přinesl Český rozhlas.