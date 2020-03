Stát si chce usnadnit zadlužování. S novým nástrojem může otevřít dveře inflaci

Ve stavu legislativní nouze se měla ve Sněmovně projednávat novela zákona o České národní bance. To pobouřilo některé opoziční politiky. Odborníci nevidí důvod, aby se změna přijímala ve výjimečném režimu. Schválení novely by státu umožnilo se snáz zadlužit.

Konec úterní mimořádné schůze Poslanecké sněmovny byl velmi bouřlivý. Její předseda Radek Vondráček (ANO) totiž navrhl, aby stav legislativní nouze pokračoval do dubna. Do tohoto režimu by tak spadla i novela zákona o České národní bance. Proti tomu ale velice ostře vystupovali zástupci opozičních stran, protože se nic takového dopředu nedohodlo. Následně Vondráček od svého návrhu upustil.

Změna má centrální bance umožnit nákup státních dluhopisů se splatností delší než jeden rok, Česko by si tak mohlo snadněji a levněji půjčovat. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) pak v České televizi řekla, že návrh nemá žádné nevýhody. „Chceme, aby mohla kupovat i dlouhodobé a střednědobé cenné papíry od vícero subjektů,“ vysvětlila Schillerová.

Uklidnění situace

Ekonomové se shodují, že změna má především