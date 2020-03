Sloupek Martina Selnera: Maminko, ono není jen zle, pojďme si povídat…

Knížky, hudba, vaření, úklid… Jednoduše se snažím dělat všechno možné, jen abych nemusel myslet na to, co se děje tam venku. A možná i trochu na to, co se děje tam uvnitř. Uvnitř mě. Jak se cítím a jestli nemám třeba taky strach. A pokud strach mám, jestli ho mám tak akorát, jak radí odborníci. Jestli celou situaci neberu na lehkou váhu, ale zároveň jestli nepanikařím.

Nijak jsem se nevybavil zásobami potravin. Bydlím na Praze 3, kde na jednoho občana vychází tři večerky. A jejich provozovatelé nechají raději zavřít sebe, než aby zavřeli obchod. Jediná změna v mém životě tedy spočívá v tom, že kromě potravin nechodím nikam jinam a jsem častěji v kontaktu se svojí rodinou.

Mamce bude letos sedmdesát let. Oslava, kterou na květen plánovala, bude mít zcela jistě jinou podobu, než jakou si představovala. Myslím, že jí to je trochu líto. Možná ji dokonce napadlo, jestli ten virus taky nemohl počkat třeba do podzimu. Žádná úcta ke stáří. Ale tak už to prostě chodí, jak říká.

Zároveň lidi v určitém věku spojuje ještě minimálně jedna věc – začínají se ptát, proč se to všechno děje, jestli to bylo nevyhnutelné a co to o nás jako o lidstvu vypovídá. Z jejího hlasu jsou cítit určité obavy a pochybnosti o společnosti, ve které žijeme. A tak jsme spolu začali hledat pozitiva, která tahle mimořádná událost přinesla.

Bavili jsme se o