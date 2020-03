Varování: Sledujete reklamu na totalitní stát

Glosa Štěpána Esterleho: V české společnosti už není mnoho těch, kteří zažili, co znamená nástup totalitní formy vlády. Dějepisné zkratky z moderních dějin v nás ostatních zafixovaly pocit, jako by to kdysi proběhlo všechno za den. Ano, život celého státu se může obrátit o 180 stupňů během vcelku krátké doby, třeba jednoho dne. Jenže ten den, kdy se to všechno změní, přichází poté, co jsou lidé uchlácholeni, že jde o něco nezbytného pro danou chvíli, o něco, co přejde.