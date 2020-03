Umění virtuálně se dojmout uměním. Nabídka galerií v čase izolace

Pro umělce, galeristu či kurátora není nic smutnějšího než to, že výstavu musí zavřít. Když se zavíraly z politických důvodů v minulé éře, získali aktéři punc hrdiny. V těchto krizových dnech si pracovníci v kultuře připadají opravdu zoufale zbyteční, tak se alespoň snaží nahradit své běžné aktivity virtuálním způsobem. Zatímco se pro rozptýlení lidí zpřístupňují filmy, performance i koncerty, na výtvarné scéně se do virtuální galerie podíváme jen ve světě. A to je dobře, protože nikdo netuší, kdy se tam dostaneme skutečně.