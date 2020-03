Výuka v učebnách českých škol ze dne na den skončila a přesunula se do dětských či obývacích pokojů. Učitelé se s touto situací museli vyrovnat stejně rychle jako rodiče a ve vyučování pokračovat na dálku. Mnozí rodiče si stěžují, že úkolů je příliš a v kombinaci s běžnou prací se nedají stíhat. Závažnější problémy mají ve školách pracujících s dětmi ze sociálně slabších rodin, kterým chybí podpora rodičů i technické vybavení. Deník N se dvou pedagogů ze zcela odlišných škol zeptal na zkušenosti s prvními týdny distanční výuky.

Zvolňujeme tempo, chápeme, že je to pro rodiče složité. Já taky neumím kontrolovat zuby, říká učitel

Učitelé základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Uničově čelí hned několika výzvám. Obec je už přes týden odříznutá od okolního světa (karanténa končí dnes v půlnoci) kvůli vysokému počtu lidí nakažených nových typem koronaviru. Někteří učitelé přitom žijí v „zóně“ a jiní mimo ni, tedy mimo Uničov.

Řada žáků pochází ze sociálně slabých rodin, které nemají možnost dětem tisknout materiál na distanční výuku, některé z nich ani nekomunikují pomocí e-mailu. Ředitelka školy Michaela Král Kilianová popsala Deníku N hned po uzavření škol v Česku, jak se učitelé chystají postupně všechny rodiny oslovit telefonicky a domluvit se s nimi na nejvhodnějším způsobu vyučování na dálku.

„Skutečně jsme se během tří dnů spojili se všemi zákonnými zástupci našich žáků, vysvětlili jsme jim, jak bude vše probíhat, protože vzhledem k situaci některých rodin je někdy složité i předání úkolů. Ptali jsme se, zda mají mail, u jednoho děvčátka nám bylo hned řečeno, že přes mail to nepůjde, tak jsme se spojili přes Facebook, přes Messenger. Jedna rodina nám úplně vypadla, tam jsou ve spojení jen telefonicky, kdy paní učitelka říká zástupcům, co by měli s tím dítětem dělat, a ptá se, jak se dítě má, jak se chová,“ popisuje Král Kiliánová.

S většinou rodin je uničovská škola ve spojení pomocí e-mailů. Učitelé posílají dětem především pracovní listy a občas odkazy na učebnici. Elektronická cesta je ale pro některé rodiny velký problém.

„Děti by měly posílat vypracované pracovní listy zpět, ale