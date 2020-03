Notes: Musíte něco dělat, abyste se z toho nezbláznili, radí Svěrák i Pohlreich a jdou příkladem

Petr Koubský finišuje s dalším ze svých skvostných materiálů na téma koronavir, a tak pro vás místo něj dnešní Notes připravila uřícená matka školou povinných dětí Jana Ciglerová. Vítejte v dalším dni, kdy děti prosí rodiče, aby už mohly do školy, a pro rodiče se představa práce v kanceláři rovná aspoň wellnessu, když už ne rovnou ráji.

Ještě než začneme, pojďme si teď, když už všichni aspoň látkové roušky máme, pořádně umýt ruce. Tohle je nejlepší názorné video, které vám přesně ukáže, co všechno si neumyjete, když si myslíte, že jste si umyli ruce. Tipuju, že kdo ho uvidí, vzpomene si na něj při každém mytí rukou.

Mytí rukou je totiž to jediné, co nám teď kromě sociálního vzdalování zbývá v obraně před koronavirem. Ačkoliv je to virus zákeřný, zabít nás nechce, zjistila Adéla Skoupá v pozoruhodném rozhovoru s předním českým virologem Pavlem Plevkou. Jeho ničivost je pro virus jako takový neštěstím, protože ten chce žít a mutovat, vysvětluje odborník.

Krize je výzva a tohle je výzva, s jakou se moderní lidstvo ještě nesetkalo, uvědomuje si izraelský historik Yuval N. Harari v úvaze, kterou rozebral Mirek Tóda. Nikdo nevíme, co bude dál a kde to všechno skončí, a tak jsme se podle něj stali pokusnými králíky. „Musíme pohotově rozhodovat o věcech, které bychom normálně řešili roky, a rozhodnutí, která udělají lidé a vlády v nejbližších týdnech, náš svět ovlivní na nejbližší roky.“

Jedno už ale víme teď – podle komentátora Jana Moláčka jsme současným děním získali poměrně slušnou představu, jak by Česko dopadlo, kdyby nebylo součástí Evropské unie. A to je dobrá lekce pro všechny. „Není to příliš lákavý pohled – malá země vydaná na milost a nemilost velmocem, jejichž přízeň si v lepším případě může zasloužit servilitou.“

Když už člověk jakž takž projde celým dnem, dostane pravidelně po 18. hodině ránu nejnovějšími čísly z Itálie, která pravidelně touto dobou zveřejňuje počet nově nakažených, mrtvých i vyléčených. Dobrá zpráva je, že už druhý den po sobě číslo neroste, ale proti předchozímu dni klesá. Stále hrozivá zpráva je, že i za posledních 24 hodin v Itálii zemřelo dalších 601 lidí a celkově jejich počet překročil šestou tisícovku.

V zahraničí situace nevypadá o moc líp než v Česku. V Maďarsku se Orbánův kabinet snaží zneužít koronakrize k vládě bez parlamentu, sleduje Kirill Ščeblykin, vývoj situace na Balkáně rozebírá Majda Slezáková, autobusy s Čechy z Německa a rozhovor s českým velvyslancem přináší Pavel Polák a srovnání toho, jak se ke krizi staví česká a německá ekonomika, probral s rektorkou Mendelovy univerzity Danuší Nerudovou Michal Tomeš.

Zprávy ze Slovenska přináší naše zpravodajka v exilu Eva Mošpanová, která nad fascinujícím modelem vývoje situace pohovořila přímo s jeho autorem Martinem Smatanou, a absolvent Oxfordu nepřináší radostná čísla. Podle jeho výpočtů se nakazí až půl milionu Slováků, což je desetina země. „Lepší být pesimistou než skončit jako Itálie,“ vysvětlil Evě.

Čechy, kteří stejně jako Eva zůstali v cizině, ale česká vláda postupně dostává domů. Jejich zahraniční dobrodružství tak bude mít ještě nezapomenutelnou dohru, kdy domů pojedou, čím se dá – třeba letadlem s respirátory, zaznamenal Prokop Vodrážka.

Budou určitě rádi, že jsou doma, pokud tedy nebudou zaměstnanci gastronomického odvětví, které je totiž podle šéfkuchaře Zdeňka Pohlreicha v nejhorší krizi, v jaké kdy bylo. O práci může v Česku přijít až sto tisíc lidí. Prostořeký šéfkuchař ale nemá ruce za zády a spolu s dalšími kolegy jednak apelují na vládu, aby jeho odvětví pomohla, a pak vaří zadarmo pro policisty, hasiče a záchranáře. „Prostě máme pocit, že to je zapotřebí. O tyhle lidi má být postaráno. Jsou vystavení velké zátěži a chceme jim pomoct. Zároveň to děláme i proto, abychom se z toho nezbláznili my a abychom zvedli morálku,“ řekl mi Pohlreich.

Stejný přístup má i Zdeněk Svěrák, který v rozhovoru s Lenkou Vrtiškovou Nejezchlebovou z izolace lidem radí, aby něco dělali, protože „když pořád něco děláte, tak vás úzkosti tolik nepřepadají, nemáte na ně čas“. Chtěl by Čechy ocenit, jak disciplinovaní a obětaví v těžkých časech jsou. „Dal bych jim jedničku z chování,“ říká bývalý učitel a ve středu se svojí kreativní polovičkou Jaroslavem Uhlířem za to na vlnách Českého rozhlasu a obrazovkách České televize zazpívá národu po poledni písničku Není nutno.

Nebylo by to pondělí, abyste v Deníku N nedostali svoji pravidelnou dávku Částečného součtu Petra Koubského. V tom dnešním přináší příběh počítačové party, která za tři týdny dodá pět set ventilátorů. Ale protože se o koronaviru množí víc otázek než odpovědí, ujal se Petr úkolu odpovědět na otázky, které jste nám položili na Instagramu. Začínáme bez obalu: pomáhá na koronavir marihuana?

– Důkazy o škodlivosti ibuprofenu při infekci koronavirem se nenalezly

– Ministerstvo zemědělství je připraveno omezit vývoz potravin

– Děti i rodiče zavalily úkoly, zběsilé tempo distanční výuky je ničí

– Poskytovatelé krátkodobých pronájmů přes Airbnb se kvůli zákazu zaměřují na dlouhodobé pronájmy

– Nový model ukázal, že na Slovensku se koronavirem může nakazit až půl milionu lidí

– Maďarský premiér Viktor Orbán omezí parlament i volby

– Poprvé v historii se dá lidstvo zachránit tím, že lidé budou sedět doma a koukat na televizi, říká virolog Plevka o tvrdých opatřeních

– Kyberúřad má nového šéfa. Generál Řehka jako první mluvil s Deníkem N

– Jaká je potíž s Cenami divadelní kritiky za rok 2019 (ale nejen s nimi)

– „Naše situace je neudržitelná,“ říká šéfkuchař Zdeněk Pohlreich

Pokud byste chtěli zjistit, jestli máte koronavir, můžete si hodit mincí. Asi tak podobnou jistotu máte, když podstoupíte rychlotest, který do Moravskoslezského kraje poslali z Číny. Ty totiž mají chybovost až 80 procent, a jsou tak vhodné možná pro ty, kteří by si jeho přítomnost chtěli zjistit zpětně.

