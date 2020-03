Tchajwanci obvinění z podvodů utekli z Česka. Hrozilo jim vydání do Číny a přísný žalář

Osm Tchajwanců zatčených v Praze za podvody uprchlo po propuštění z vazby raději zpět do vlasti, než aby riskovali vydání do Číny. Česká justice vydání chtěla umožnit, i když v minulosti obdobné žádosti Pekingu odmítala. A to i přesto, že Tchajwancům v zemi mohl hrozit trest smrti a nelidské zacházení.