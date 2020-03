Počítačová parta dodá za tři týdny pět set ventilátorů. Na cestu jim posvítí kometa

Aby toho všeho nebylo málo, blíží se kometa. Ne, nesrazí se se Zemí, ale mohla by být dost jasná, aby nám na obloze pěkně zasvítila, možná už za několik dnů. Hledejte ji poblíž Velkého vozu. Ve středověku bývaly komety zvěstovatelkami neštěstí včetně morových ran, takže možná budeme mít trochu riskantní příležitost ověřit si, oč je naše společnost vyspělejší a rozumnější. Výrazně nám v tom pomůže světelný smog, díky němuž si hodně lidí komety ani nevšimne.

Korelace není kauzalita: ale stejně je to zajímavá korelace, říká ekonom Tyler Cowen a ukazuje graf, kde na svislé ose je smrtnost na Covid-19 v té které evropské zemi, na vodorovné pak hodnota tzv. indexu vlády zákona podle World Justice Project. Vyjde z toho – při troše dobré vůle – rovná čára, kde vlevo nahoře je Itálie (málo vlády zákona, hodně mrtvých), vpravo dole Rakousko, Německo a severské země (naopak). Česko v grafu nemají a dobře dělají, protože bychom jim tu přímku rozbourali. Náš index vlády zákona je 0,73 (na stupnici od nuly do jedné), přesně stejný jako ve Francii. Francie má ale smrtnost 4,2 %. My 0,1 %, po Nizozemsku a Dánsku nejnižší v Evropě. Zatím to tak je. Kéž to tak je i nadále. Kéž je mnohem lépe taky ve Francii a vůbec všude. Korelace opravdu není kauzalita a nesmyslných korelací postavených na nejistých datech budeme teď vídat stále více.

Tahle by úplně nesmyslná koneckonců nemusela být. Vláda zákona znamená důvěru k zákonu, a kde se pravidlům víc věří, tam se víc dodržují. Ale stejně je to střelba od boku.

Jak vysvětlit Itálii? Když je řeč o datech – a když je koneckonců řeč o čemkoli –, vždycky se nakonec začne mluvit o strašidelně vysokém počtu úmrtí na koronavirus v severní Itálii. (Přes devět procent z počtu evidovaných případů nákazy.) Nové vysvětlení navrhuje Walter Ricciardi, vědecký poradce italského ministerstva zdravotnictví, kterého cituje londýnský Telegraph. Ricciardi říká, že