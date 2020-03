Vládní opatření mohou být likvidační pro lidi i divadla. Sama jsem skoro bez příjmů, říká Pazderková

Vládní opatření kvůli koronaviru se hned od prvních dnů dotkla i divadelního světa. Herci a režiséři přišli o velkou část příjmů a divadla ztrácejí peníze za zrušená představení. „Pro někoho to může být likvidační,“ říká v rozhovoru pro Deník N herečka Iva Pazderková. Omezení, která mají zabránit šíření nákazy, ale podporuje.

Před pár dny jste měla narozeniny, jak jste je v karanténě oslavila?

Byla to nakonec docela velká party. Měla jsem naplánovanou velikánskou oslavu, mělo přijít asi 70 lidí. Nakonec jsme byli s nejlepšími přáteli na hromadném chatu. Bylo nás šest a byla to zábava. Já jsem si oblékla velkou večerní, otevřeli jsme s přítelem lahev nejlevnějšího červeného vína a tequily z večerky a všechno jsme to vypili.

V jakém pořadí?

Víno, potom tequila.

To není moc dobré pořadí, ne? I když ono asi neexistuje žádné lepší…

Nebyla to dobrá kombinace. Respektive na ten večírek určitě, ale druhý den jsem zvažovala, že bych příště udělala obměnu.

Teď když jste několik dní v karanténě, chybí vám sociální kontakt s přáteli, nebo to zvládáte bez problémů?

Musím říct, že mi kamarádi chybí. Včera jsem si znovu vynutila hromadný videohovor. Je to zvláštní pocit. Moji nejbližší přátelé jsou lidé, se kterými pracuji, takže jsem zvyklá se s nimi vidět každý den. Chvilkama by si chtěl člověk sáhnout na někoho jiného než na přítele a sebe, jakkoliv špatně teď ta věta vyzněla.

Pokud se nepletu, máte ještě kočky.

Mám dvě kočičky, Šklíbu a Blešku. Ty už jsou úplně přemazlené, ty už ani nechtěj…

Jak se vás současná krize dotýká z profesního pohledu?

Zásadně, asi 97 % mých příjmů totiž