Studio N: Babiš je uražený školáček, nezajímá mě jeho ego. Chci, aby se o mě vláda postarala, říká Iva Pazderková

Miloš Zeman řekl ve svém čtvrtečním projevu, že herci, kteří si stěžovali, že nemají kšefty, by udělali nejlépe, kdyby navštívili domovy důchodců a přinesli tam trochu radosti. Herečka Iva Pazderková odmítá, že by divadelníci přestali bavit lidi.

„Spíš mě mrzí, že v dnešní době technických vymožeností tomu nebohému panu prezidentovi nezavedou do Lán internet a nepodají mu příslušné informace o tom, jaké chování a jednání je v rámci ochrany seniorů doporučeno. To znamená, že se k němu asi nedostalo, že se za nimi nemá chodit. Mrzí mě to a myslím si, že by si jako hlava státu tyto informace zasloužil.“ Poslechněte si rozhovor, kvůli kterému už možná Iva Pazderková podle svých slov nikdy nedostane práci.

Podcasty Deníku N najdete každý všední den na našem webu a v podcastových aplikacích Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts a Podbean. Rozjezd Studia N podpořil grantem Nadační fond nezávislé žurnalistiky.

Zůstaňte v obraze a sledujte nejčerstvější informace kolem koronaviru na jednom místě.