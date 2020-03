Vozíme denně domů až sto Čechů, ale kontrolovat jejich zdravotní stav nemůžeme, říká velvyslanec v Berlíně

Do Česka se stále vracejí tisíce turistů. Většina z nich skončí v Německu, odkud pro ně český stát organizuje dopravu do vlasti. Dosud odjelo z Frankfurtu a Berlína čtrnáct autobusů s 530 českými občany. Počínaje dneškem bude Česko vypravovat každý den v osm hodin večer autobusy pro ty, kteří se z ciziny nestihli dostat včas domů. „Řešíme i vypjaté emotivní situace, ale doposud se nám to podařilo všechno zvládnout,“ říká v rozhovoru pro Deník N velvyslanec v Německu Tomáš Podivínský.

S kolika turisty, kteří se v příštích dnech budou přes Německo vracet do Česka, počítáte?

Náš odhad vychází ze zkušeností posledních dnů, kdy jsme odbavovali dva tři autobusy během jednoho dne. Počítáme tedy s osmdesáti až sto turisty denně, pokud ta frekvence bude stejná, jako byla doposud.

Kolik českých občanů se na vás denně telefonicky obrací o radu?

Jsou to stovky telefonátů, které jdou na několik mobilních telefonů. Dostáváme také hodně mailů. Snažíme se odpovídat co nejrychleji. Je nás v práci každý den hodně, soboty neděle nevyjímaje. I když na mail někdy odpovídáme až za pár desítek minut, řekl bych, že to operativně docela zvládáme.

S čím se na vás konkrétně obracejí? Jsou v nouzi, nebo potřebují jenom informaci, jak se dostat domů?

Jsou to dotazy různého charakteru. Jak se dostat do Německa a pak domů, co všechno k tomu potřebují. Nejintenzivnější dotazy jsou, když čeští turisté stojí ve frontě na odbavení a nechtějí je pustit do letadla směr Německo, protože nemají zajištěný tranzit do České republiky nebo to nemohou prokázat. Tito občané nám volají v poměrně vypjaté situaci a my obratem v řádu několika minut vystavujeme potvrzení a posíláme jim to přes mobilní telefony, aby mohli před nástupem do letadla prokázat, že