Pohlreich: Náš byznys umřel. Nepotřebujeme milodary ani půjčky, to nic neřeší

Kde nyní trávíte čas?

Mezi domovem a prací. Máme domek za Prahou, takže pro nás je to o něco příjemnější než pro ty, kteří bydlí ve městě v bytech. Zní to možná příšerně údernicky, ale nám chybí práce. Být bez práce člověka totálně vykolejí.

Jak vážná situace ve vašem oboru je?

Zažil jsem v téhle branži jak 11. září, tak krizi v roce 2008. To byl všechno odvar proti tomu, co se děje teď. Tehdy se to odehrálo někde v Americe a nás to tak trochu štrejchlo. Teď? Teď se ukáže. Tohle má brutální dopad na to, co jsme si doteď o světě mysleli. Svět už nebude stejný.

Týká se to všech restaurací?

Nejen restaurací. Platí to pro celou podnikatelskou sféru. Možná jsou výjimky, které si díky výjimečnému stavu polepšily, ale takových je málo. Je spousta lidí, kteří jsou zvyklí se živit prací, být v kontaktu s jinými lidmi, mají tu práci opravdu rádi a teď přijdou nejen o tohle, ale i o příjem. Jsou úplně bezprizorní.

Napsal jste spolu s dalšími majiteli restaurací vládě dopis. Proč?

Dali jsme se dohromady a vyzýváme další, aby se k nám připojili. Jsme odvětví, které bylo zasažené nejdřív. I když nejsme jediný obor, na který důsledky koronaviru dopadají, jsme v tom nejdéle. Proto už vidíme, co to dokáže způsobit. Náš byznys v tuhle chvíli umřel a v celorepublikovém rozsahu hrozí ztráta desítek tisíců pracovních míst. V ohrožení jsme nejen my jako podnikatelé, ale zásadně jsou ohrožení naši zaměstnanci, a tedy i jejich rodiny. Je to veliký průšvih.

Jak by vám vláda mohla pomoct?

Potřebujeme vědět, že máme od státu záruku vyplývající z krizového zákona (zákon 240/2000 Sb. – Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů říká, že „stát je povinen nahradit škodu způsobenou právnickým a fyzickým osobám v příčinné souvislosti s krizovými opatřeními“., pozn. red.). Nechceme milodary, ale do systému jsme přispěli a teď potřebujeme vědět, že nám to systém vrátí. Naše situace je neudržitelná, nemáme v ruce vůbec nic.

Takže potřebujete peníze?

My nepotřebujeme půjčit peníze, úvěry nám vůbec neřeší situaci.

Jak to?

Protože