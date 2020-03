Komentář Jana Moláčka: Kritici Evropské unie posměšně poukazují na její údajnou nečinnost tváří v tvář koronavirové pandemii. Nemají pravdu, EU dělá, nač má kompetence, tedy v této chvíli především uvolňuje obří sumy peněz na pomoc členským zemím. Ale i tak nám může nynější krize posloužit jako malá ukázka toho, jak by Česko dopadlo bez EU. Není to příliš lákavý pohled – malá země vydaná na milost a nemilost velmocem, jejichž přízeň si v lepším případě může zasloužit servilitou.

Čekání, zda se Čína smiluje právě nad námi. Tato názorná ukázka budoucnosti Česka bez EU by nám měla stačit

Nejprve krátké zastavení u dvou střípků ze záplavy koronavirového zpravodajství, které s leteckým mostem z Číny nesouvisejí. V úterý zabavil hejtman Ústeckého kraje zásilku respirátorů a roušek ve skladu v Lovosicích. Firma, která je chtěla prodat státu, se na poslední chvíli pokoušela navýšit cenu, a podle ministerstva vnitra hrozilo, že je prodá jinam.

Několik dní předtím zase rozvířila vody zpráva šířená především dezinformačními kanály – Německo prý zadrželo dodávku zdravotnického materiálu směřující do Česka. Nakonec se takový případ nepodařilo doložit, ale zpráva, kterou rozšířil především europoslanec za SPD Ivan David, stále žije na sociálních sítích virtuálním životem.

Reakce na oba případy jsou užitečná sonda do uvažování těch, kdo sní o návratu o desítky let zpět, do éry „plně suverénních“ národních států.

Dezinformace o zabavené zásilce pro Česko v Německu vyvolalo na sociálních sítích bouři nevole. Proč? To je přece jasné – protože MY přece respirátory potřebujeme.

Zprávu o zabaveném kontingentu v Lovosicích