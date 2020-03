Děti zavalené hromadou úkolů, rodiče v roli učitelů. Zběsilé tempo distanční výuky

Komentář Markéry Boubínové: Ještě to nejsou ani dva týdny, co se zavřely dveře škol, řada dětí i jejich rodičů se už ale hroutí pod hromadou úkolů, které posílají mnozí učitelé. Sociální sítě se hemží dotazy nešťastných matek a otců, zda to je v ostatních rodinách také tak a jak se vypočítá hmotnostní zlomek či součet bilandských grošů. Výuka je důležitá, nemůže být ale stejná jako za „časů předkoronavirových“. Je třeba ji flexibilně upravit, a především ubrat v nárocích na děti.