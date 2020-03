Německo vrhne do záchrany ekonomiky třináct bilionů a nezadluží se. My jsme přebytky projedli, říká Nerudová

Vláda chce podnikatelům skrze sérii opatření zprostředkovat pomoc v hodnotě jednoho bilionu korun. Česko se tak zařadilo mezi země, které na boj proti hrozící ekonomické krizi dají až pětinu svého hrubého domácího produktu. To ekonomové chválí, stejně jako rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová, která ale upozorňuje, že by stát neměl s pomocí otálet. Podle ní by si rovněž měli Češi a české firmy z krize odnést pozitiva a využít ji jako příležitost. „Mohou vzniknout a mohou se začít rozvíjet nové sektory ekonomiky. Když byl v roce 2003 v Číně SARS, vznikla internetová společnost Alibaba,“ připomíná Nerudová, která v současnosti z pozice předsedkyně důchodové komise chystá rozsáhlou restrukturalizaci českých penzí.