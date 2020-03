Ve světě uvízly tisíce Čechů, domů je má dostat i vládní speciál s respirátory

Kolik přesně lidí takto za hranicemi uvízlo, ministerstvo zahraničí neví. Do systému DROZD, který registruje Čechy v zahraničí, se zapsalo přibližně šestnáct tisíc lidí. Ministr Tomáš Petříček (ČSSD) ale odhaduje, že skutečný počet bude přinejmenším dvojnásobný. Jak by tito lidé nyní měli postupovat?

Černínský palác Čechy vyzývá, aby se situaci především snažili vyřešit sami. „Pokud už neexistuje jiná možnost spojení, shromažďují naši kolegové na ambasádách seznamy lidí k případné repatriaci jiným způsobem – letecky či autobusem. Ale skutečně apelujeme na občany, aby hledali i vlastní možnosti,“ vysvětluje mluvčí Zuzana Štíchová.

Na svých stránkách ministerstvo dodává, že lidé by se měli sami snažit najít spoj do Evropy, ideálně do Německa nebo Rakouska, kde by měli využít vnitrostátní spoje k českým hranicím.

Sami na hranice, pak vás odveze rodina

„Z hraničního přechodu vám již může