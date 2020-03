Notes: Čína dodala respirátory, Česko část respirátorů Číně zabavilo. Další den nouzového stavu v zemi Švejka

Českem i světem pochopitelně hýbe téměř výhradně téma koronaviru. Začněme tedy pozitivně: ministerstvo zdravotnictví ohlásilo čtvrtého uzdraveného pacienta nakaženého nemocí Covid-19. Fajn!

Další pozitivní událostí byl přílet čínského letadla naloženého respirátory do Prahy. Transport přímo na ploše Letiště Václava Havla vítala delegace ve složení premiéra Babiše, ministra vnitra Hamáčka a ministryně financí Schillerové.

Během tiskové konference (ano – měli tiskovou konferenci u letadla s respirátory) poděkovali zejména Číně za dodávky a respirátory se rozjely českým nemocnicím vstříc. Tuto událost politikové zachytili na svých sociálních sítích, které se v posledních dnech do jisté míry přeměnily na aplikaci na sledování pohybu letadel na trase Čína–Praha.

Zatímco si za přítomnosti čínského ambasadora lebedila naše reprezentace nad vzájemnými vztahy, vyšlo najevo, že část respirátorů, které jsme slavně zabavili ve skladu v Lovosicích, patřila vlastně Čínskému červenému kříži. Na tuto řekněme nepříjemnost upozornil Honza Moláček ve svém textu.

Číny se týkají ještě dva naše texty, které byste rozhodně neměli minout. Jde o článek Majdy Slezákové, která analyzuje, jaký dopad má koronavirus na americko-čínské vztahy. Tento počin obzvlášť doporučuju. No a pak je tady text Petra Koubského a Ivy Bezděkové o rychlotestech na virus, který nám dodala Čína. Petr s Ivou zjišťovali, jaké tyto testy vlastně jsou a jestli nám budou k užitku. Žádné spoilery. 😉

Stav nouze ve slevě

Náměstek Prymula, který vede vládní tažení proti koronaviru v Česku, dnes vypustil v Právu do veřejného prostoru úvahu, že by se mohl zákaz vycházení ještě více svázat. Tedy žádné opouštění bytu a zastavení ekonomiky. Pokud lidé budou kašlat na vládní zákazy. Eva Romancovová se ve své analýze podívala na to, co by to znamenalo. Zejména pro lidi, kteří by skutečně zůstali fakticky zavření doma. Nic moc, řeknu vám…

Každopádně když jsem zmínil ekonomiku, nabízíme také dva velmi zajímavé texty, které se týkají ekonomických dopadů epidemie. Jednak výbornou reportáž Michala Tomeše, který se vydal do Mladé Boleslavi a mluvil s dělníky, kteří šli na svou poslední směnu, než zavře největší fabrika v zemi. Totiž Škoda Auto.

Tereza Mynářová se naopak podívala na makroekonomické dopady současné situace. V krátkosti: máme sakra problém. Vláda by měla podle ekonomů podržet hlavně lidi nad vodou a vykašlat se na deficit.

A ještě jedna drobnost. Jak již od nás víte, vláda rozhodla, že senioři budou mít vyhrazený čas na nákupy v obchodech vždy od 7 do 9 hodin ráno. K tomuto opatření se dnes vyjádřil i náměstek Prymula. Jeho slova zachycuje Michal Kubal z ČT.

Česká televize, která podle mého názoru (jeden si neodpustím) odvádí naprosto špičkovou práci, informuje a vzdělává, od pondělí rozjíždí speciální kanál pro seniory. Honza Moláček (jeden z našich „televizáků“) popsal, co vlastně současný nápor pro televizi znamená. Současná situace by mohla do velké míry ukázat veřejnosti a třeba i části kritiků, jak důležité je mít nezávislou veřejnoprávní televizi.