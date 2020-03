Jak Češi získali ukrajinského obra na přepravu respirátorů: zeptali se včas, pomohly i dobré vztahy s Kyjevem

Králem leteckého mostu z Číny do Česka je obří letoun Antonov An-124 Ruslan, a to tím spíš, že letouny společnosti SmartWings z ne zcela jasných důvodů Číňané dosud nevpustili do země. Ukrajina nyní jako jediná země poněkud narušuje obraz Číny jako poskytovatele i dopravce pomoci pro české zdravotnictví.