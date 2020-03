Pokud lidé nebudou dodržovat nařízená opatření, vláda by podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly zvažovala i úplný zákaz vycházení. Co si pod tím ale představit?

Úplný zákaz vycházení by mohl být horší než za války a měl by devastující vliv na psychiku

„V tuto chvíli nejvíc záleží na dodržování opatření. Pokud budou ignorována, nemáme šanci růst nákazy zastavit. Pokud se nám nepodaří křivku zploštit do čtrnácti dnů, je zvažován scénář, o kterém se dnes hovoří v Bavorsku, a sice úplný zákaz vycházení,“ řekl Prymula serveru Novinky.cz.

„Země by byla na dva týdny úplně umrtvena. Zřejmě by se jednalo o naprosté omezení pohybu s výjimkou kritické infrastruktury, elektrárny by musely fungovat dál. Ale doufám, že k takovému opatření nebudeme muset přikročit,“ doplnil.

Na dnešní tiskové konferenci upřesnil, že je to „naprosto limitní opatření, které i v Číně přijali jen na několik dní“. Lidé by podle něj vycházeli jen třeba jednou za týden na nákup. „Nemyslím si ale, že k tomu dojde,“ podotkl epidemiolog.

Navzdory tomu, že úplný zákaz vycházení by byl skutečně drastickým omezením, vláda by z právního hlediska nepřekročila mandát, který v nouzovém stavu má.

Krizový zákon pro tyto případy výslovně uvádí, že vláda je oprávněna