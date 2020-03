Kvůli epidemii koronaviru se otcům zavřely porodnice. Ministerstvo zdravotnictví to odůvodňuje příliš velkým rizikem nakažení personálu. Rodiče proti tomu protestují, spolky zabývající se právy pacientů považují krok za nelogický, zdravotníkům prý spíš přitíží. Rovněž registrují zvýšený počet dotazů na domácí a ambulantní porody.

Otcové nesmí do porodnic, podle Vojtěcha už není čas na výjimky. Matky to považují za necitlivé a nelogické

Vláda po deseti dnech zrušila výjimku pro přítomnost otců u porodů. Nově nesmí doprovodit ženy ani za brány porodnic.

To vyvolalo vlnu nevole. Prakticky okamžitě vznikla petice Pusťte tatínky k porodu!, kterou za den a půl podepsalo skoro dvacet pět tisíc lidí.

„Dostali jsme celou řadu připomínek od poskytovatelů zdravotních služeb, že se obávají zavlečení nákazy do nemocnice, a rozhodli jsme se tuto výjimku vyjmout z opatření vlády. Myslím, že už není čas pro výjimky,“ řekl na tiskové konferenci po včerejším jednání vlády ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „Rozumím, že to někoho osobně zasáhne, ale musíme to strpět, abychom ochránili veřejné zdraví,“ odůvodnil opatření, které část rodičů vnímá jako zbytečně drastické.

Dodal, že zákazem přítomnosti otců u porodu chce vláda ochránit zdravotníky, kteří se obávají zavlečení nákazy do nemocnic zvenku.

To potvrdil i Martin Novotný z tiskového odboru ministerstva zdravotnictví. „Každá další přítomná osoba neúměrně zvyšuje riziko nákazy všech ostatních přítomných, nejen na porodním sále, ale na celém porodnickém oddělení. Současně vzhledem k tomu, že nemocnice rozhodovaly o vpuštění otců dle svého uvážení, považuje ministerstvo za vhodné, aby došlo ke sjednocení postupu v rámci celé České republiky,“ uvedl Novotný.

Právě na to, že mnoho nemocnic přestalo pouštět otce k porodům a na oddělení šestinedělí prakticky od začátku zákazu návštěv v nemocnicích, i když pořád platila výjimka, upozorňovaly spolky, které se zabývají ochranou práv pacientů. Některé nemocnice ale i přes výjimku nepouštějí