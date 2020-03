Severská otcovská dovolená s novorozencem: nejštědřejší systém má Švédsko, Finové ale chystají pro muže změny

V bazénu v dánském Odense každou středu v deset ráno začíná speciální lekce plavání pro novorozence s rodiči. Zdaleka to ale neznamená, že je bazén plný jen maminek a jejich nadělení. V zastoupení jsou tu i tátové a mnohdy bez svých poloviček, aby si i matky oddychly a měly také čas pro sebe.

„Tak, neplač mi tu, vezmeme tuhle plínu a vyměníme ti ji za něco, v čem budeš moct i do vody. Už to je!“ uklidňuje svou dcerku Thomas Thomsen, vývojář z jedné místní firmy. Své uplakané klubíčko si pak odnáší do vody, kde křik novorozeněte přejde do spokojeného huhňání.

„Když se nám malá narodila, tak jsem dostal dva týdny rodičovského volna, teď si beru pár dní v týdnu home office, abych pomohl manželce doma. Ve firmě v tom problém nikdo nevidí, naopak je to celkem častý úkaz,“ vysvětluje Thomsen, jak funguje místní rodičovské volno.

Dánské matky dostávají od státu 18 týdnů mateřské dovolené. Dovolená je rozdělená na čtyři týdny před narozením dítěte a 14 týdnů po narození.

Novopečení tátové dostávají dva týdny po narození dítěte. „Bylo mi to celkem líto, že to byly jen dva týdny, chtěl jsem být doma víc,“ komentuje Thomsen. Dodatečně si mohou rozdělit dalších 32 týdnů dovolené, pokud je rodič nebo dítě nemocné.

Rodičovské volno pro otce na severu nedostávají jen Dánové. V „předních liniích“ přebalování a krmení stojí i otcové z dalších severských států. V Norsku mají muži nárok až na