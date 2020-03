Linka 1212 reálně zachraňuje životy, říká spoluorganizátor koronavirového hackathonu. Denně volá až dvacet tisíc lidí

Koronavirové call centrum, které minulý týden zprovoznili experti z desítek českých IT společností, vyřídí podle svých organizátorů zhruba patnáct až dvacet tisíc hovorů denně. Většinu po telefonu na speciální lince 1212, menší část prostřednictvím chatu na stránkách ministerstva zdravotnictví. Deník N o provozu projektu, na kterém se podílejí stovky lidí, mluvil s jedním z organizátorů iniciativy Covid19 CZ, investorem do IT startupů Dušanem Šenkyplem.