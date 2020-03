Takový šok jsme ještě nezažili. Vláda by měla lidem i firmám pomoci a nehledět na zadlužení

Vláda do značné míry ovlivní to, jak hluboko se letos propadne česká ekonomika. Až se povede zvládnout epidemii Covid-19 a pominou současná omezení, máme šanci vrátit se poměrně rychle k normálu. Stát ale musí zasaženým firmám a spotřebitelům už teď slíbit, že jim pomůže. A to i za cenu výrazného rozpočtového schodku.