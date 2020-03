Řada firem je už teď na pokraji krachu. Stát by jim měl odpustit daně, na rozdíl od nich to přežije, radí ekonomka Horská

Vláda v posledních dnech představila sérii kroků, které mají pomoci odvrátit zásah do ekonomiky a zabránit volnému pádu. Je to sada jak drobnějších, spíše servisních opatření typu odložení podání daňového přiznání, tak i stamiliardové vládní garance za překlenovací úvěry pro podnikatelský sektor. Podle hlavní ekonomky Raiffeisenbank Heleny Horské jdou vládní plány správným směrem, ale firmám a živnostníkům by teď nejvíc pomohlo, kdyby státu nemuseli nic platit.