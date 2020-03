Vždyť bychom tam pochcípali. Byli jsme u poslední směny škodováckého závodu, jehož uzavření Babiš odmítal

„Já som rád. Nechcem chytiť vírus a zomrieť,“ říká asi šedesátiletý slovenský dělník, který v zelenobílých firemních montérkách spěchá na odpolední směnu. Potom pod zelený šátek na ústech utrousí, že se s novináři stejně nehodlá bavit. Kus látky zaměstnanci Škodovky sice ladí s firemním oblečením, ale proti šíření koronaviru zjevně moc účinný není.

Dělník se přidal do proudícího davu zaměstnanců, kteří míří na směnu skrze bránu číslo osm. Jsou tu muži i ženy všeho věku, většina má však aspoň improvizovanou ochranu obličeje. „Kam by nás chtěli hnát? Vždyť bychom tam pochcípali,“ reagují dva pětatřicátníci na koronavirovou pandemii, která by podle nich mohla mít v automobilce závažné důsledky. „Odbory udělaly velmi dobrou práci,“ hodnotí vyjednávání o zavření továren jeden z nich.

S přerušením výroby největšího českého zaměstnavatele nesouhlasil premiér Andrej Babiš. „Nesouhlasím, aby docházelo k cílenému zavírání firem. Není dobrý nápad, aby největší firma u nás přestala vyrábět,“ řekl ještě v pondělí na tiskové konferenci předseda vlády. Odvolával se přitom na potřebu ochrany české ekonomiky. Mnozí kancelářští pracovníci tou dobou již pracovali z domova, tisíce zaměstnanců ale dále docházely do továren v Mladé Boleslavi, Vrchlabí a Kvasinách.

Tomu je ale konec. Vedení společnosti v úterý oznámilo, že ve středu večer činnost většiny provozů přeruší. Zbývající zaměstnanci automobilku připraví na stav hibernace ještě v několika následujících dnech, kdy budou například vykládat kamiony.

Přerušení výroby po Škodě oznámily i zbývající automobilky – závody TPCA v Kolíně a Hyundai v Nošovicích. Všechny se potýkají s nedostatkem dodávek i klesající poptávkou, kterou utnuly také zavřené prodejny.

Škodováci ale s wolfburským vedením koncernu debatovali hlavně o zdraví zaměstnanců. Ti si totiž již několik dní stěžovali na nedostatečnou ochranu před koronavirem. Situace se vyhrotila poté, co se nákaza potvrdila u zaměstnance jednoho z mladoboleslavských závodů.

Předseda odborového svazu KOVO Jaroslav Povšík vedení společnosti navrhl dvoutýdenní karanténu. „Zvnějšku automobilky jsou bezpečnostní opatření proti koronaviru tvrdá, uvnitř továren jsou ale