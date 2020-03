Když už seženeme ochranné pomůcky, nemáme je sami čím přivézt. Pro politiky ale nová letadla jsou

Komentář Jiřího Vojáčka: Česko se v těchto dnech zoufale snaží sehnat ochranné prostředky, které by zpomalily šíření nového typu koronaviru. Teď to vypadá, že se nějaké podařilo zakoupit v Číně, vyvstala ale otázka, jak je k nám dostat. Část jich má nakonec přivézt čínské letadlo, které normálně přepravuje turisty, další obří ukrajinský stroj An-124 Ruslan. Problémy se zajištěním přepravy životně důležitého materiálu připomněly řadu let trvající debaty o tom, zda má česká armáda mít ve své výzbroji větší transportní letoun.