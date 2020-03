Městské komunity se rozpadají, frustrovaní lidé představují jed, říká švédský dokumentarista

Ve snímku Vylidněno varujete, že když neotočíme kormidlem, města, jak je známe, nenávratně zmizí. V jakém ohledu?

Obyčejní lidé se stěhují pryč z měst, protože si už nemohou dovolit v nich žít, nahrazují je majetní lidé. Tenhle proces, kterému se říká gentrifikace, má na města, v nichž žijeme, velice neblahý vliv. Když z měst odejde nižší a střední třída, vytratí se i služby, které poskytuje a které všichni potřebujeme – restaurace, obchůdky, pekárny, sýrárny, kavárny a další. Města se neobejdou bez obyvatel, kteří své město mají rádi, starají se o něj a vytvářejí v něm bezpečné a příjemné komunity. Tyto komunity se ale nyní rozpadají.

Gentrifikace ale znamená i to, že města a jejich čtvrti zkvalitňují své životní prostředí. V tom nevidíte klad?

Města existují tisíce let, vždycky v nich bydleli lidé chudí, střední vrstvy a lidé bohatí. V dobré společnosti by měla existovat jakási společenská smlouva, která zaručí, aby všichni tito obyvatelé mohli fungovat pospolu, protože jedině tak jim bude dobře. Zaměstnání, která jsou klíčová pro chod města, často nejsou dobře placená. Pomyslete na hasiče, zdravotní sestry, policisty, řidiče autobusů, pokojské. Tito lidé dneska často místo toho, aby bydleli ve městě, kde pracují a kterému slouží, dojíždějí třeba i hodinu do práce úplně odjinud. To je doba navíc, která je připraví o možnost trávit více času s dětmi nebo odpočinkem.

Není to prostě otázka nabídky a poptávky?

Mnozí lidé, když jim zvýšíte nájemné, zůstanou na ulici, jiní místo toho, aby se s rozšířením rodiny přestěhovali do většího, zůstanou živořit v malých prostorách a budou si hledat druhé zaměstnání, aby to utáhli. Svým způsobem se těmto lidech zabouchávají dveře před nosem. To ale není pro společnost dobré. Když lidé ztratí naději,