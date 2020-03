„Zvládáme to, ale jak dlouho?“ Rodiče se nedobrovolně mění v domácí učitele

Christine Williamsová pracuje jako odbornice na bezpečnostní systémy, její manžel Chris je právník. Žijí v americkém Chevy Chase, v těsném sousedství hlavního města Washingtonu. Tamní školy jsou zavřené od pondělí. Jejich dvě děti, devítiletý Sam a třináctiletá Anna, se stejně jako miliony dalších amerických dětí musí najednou učit doma. A Christine s Chrisem mají suplovat učitele.

„Mám trochu pocit, že děti přijdou o celý rok života, i když to snad bude jen několik měsíců. Naštěstí ani jedno z dětí není v posledních ročnících střední školy, to by byla katastrofa, tam by to nedohnaly. Takhle si říkám, že to tolik nevadí, že jsou na tom ostatní stejně a nějak to později doženou,“ popisuje Christine.

„Školy nám toho zatím moc neposílají, ale jsme teprve na začátku. Sam chodí do čtvrté třídy a jeho učitelka nám dosud poslala jen několik úkolů a didaktických videí, zcela nesystematicky, bez jakéhokoliv plánu. Anna je už v osmé třídě a je hodně samostatná. Chce si všechno řídit sama. Rozhodla se, že si udělá rozvrh podle svého rozvrhu ve škole,“ dodává.

Teprve ve čtvrtek, třetí den „školního volna“ Christine s Chrisem dostali vysvětlující e-mail od školy. Tento a příští týden jsou vnímány jako „nouzové uzavření škol“, které bývá v Chevy Chase relativně časté kvůli sněhovým bouřím. Učitelé nemají pracovat, děti ať jen opakují učivo. A škola se zatím připraví na dlouhotrvající zavření a pedagogové vypracují plán na distanční výuku.

Christine musí na chvíli přerušit rozhovor, protože chce děti zavolat ze zahrady, kde mají „přestávku“. Ve stejnou dobu, kdy bývá poobědová přestávka v amerických školách. Christine pracovala jednu dobu i jako koučka časového managementu a vyučování už si perfektně naplánovala. A to s ohledem na svou i Chrisovu práci, která jim zabírá většinu pracovního dne. Anna a Sam se jdou každý ke svému stolu učit.

„Naštěstí obě děti souhlasily s tím, že to chtějí dál mít jako ve škole. Pokoušíme se to alespoň do určité míry takhle nastavit, takže především Sam má