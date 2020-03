Zastavení velké části ekonomického života kvůli epidemii koronaviru uvrhlo do nejistoty zejména živnostníky. Těm vypadly tržby, a zároveň musí stále platit zdravotní a sociální pojištění, která i v případě minimálních záloh dohromady tvoří skoro pět tisíc. To je tlačí k přerušení živnosti, protože stálé není jasné, jestli, kdy a jak se povinnosti spojené s odvody nějakým způsobem zmírní.

Živnostníci v nejistotě: Vláda stále nerozhodla o odložení odvodů, možná to nestihne ani do konce týdne

„Za tři dny musím zaplatit 6500 korun a to nemohu. Nevím, co bude, a nezbylo by nám pak třeba ani na jídlo,“ řekl Deníku N živnostník ze Středočeského kraje, který si nepřál být jmenován. Jezdí pro Uber s taxikářskou licencí, takže po počátečních zmatcích v zákazech zjistil, že se na něj nařízení vlády nevztahuje. Jenže když přijel do Prahy, za celý den měl jediného zákazníka. Proto živnost ukončil a bude žádat o podporu.

Zmírnění odvodů už od ohlášení mimořádných opatření požadují podnikatelské organizace. „Odpuštění odvodů je jeden z klíčových bodů, který s vládou řešíme. Odvody totiž mnohdy překračují čtyřicet procent mzdy,“ vysvětluje Pavla Břečková, místopředsedkyně představenstva Asociace malých a středních podniků. „Snížení této zátěže je absolutní priorita. Rozhodně se nejedná o nové opatření. Naším cílem je, aby byl sektor po té krizi v dobré kondici a mohl plnit svou úlohu,“ dodala.

Nedostatečná opatření

Po rychlejších a konkrétnějších řešeních volá také Hospodářská komora, která odpuštění odvodů zařadila mezi své priority. Její šéf Vladimír Dlouhý řekl, že by měl stát kvůli hrozbě kolapsu firmy podpořit až čtyřiceti miliardami korun. Programy Českomoravské záruční a rozvojové banky považuje za nedostatečné. Vláda pro bezúročné půjčky vyhradila 1,6 miliardy, další čtyři se mají přelít z unijních peněz. Například ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská ale odhaduje denní ztráty české ekonomiky na 1,5 miliardy korun. K omezení plateb záloh vyzvali také zástupci ODS.

Není ale jisté, zda vláda o tomto kroku bude ještě tento týden rozhodovat. „Myslím, že na zítřejší vládu to nepůjde, tam se bude řešit program zaměstnanosti, ošetřovné a tyto věci. Do konce týdne by to mohlo být předloženo, ale také záleží na tom, jestli