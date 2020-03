Je větší riziko sáhnout na kliku, nebo vzít do ruky dopis? První studie ukázala, na čem přežívá koronavirus nejdéle

Dá se nakazit koronavirem, když sáhnu na kliku, kterou přede mnou už stiskly spousty lidí? Mohu ho chytit z obálky či z kartonové krabice? První odpovědi podložené skutečným měřením přinesla studie, kterou zveřejnil špičkový odborný časopis The New England Journal of Medicine.