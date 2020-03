Pošta chrání listonoše, pro doporučená psaní musíte k přepážce. Nakazil se ale generální ředitel

Poštovní doručovatelé už u vás s dopisem nezazvoní. Důvodem je opatření vedení pošty – kvůli koronavirové epidemii musí lidé na poštu.

„Je to plošné opatření s tím, že je úložní doba prodloužená z 15 na 30 dnů, platí to do odvolání. Běžné nedoporučené dopisy ale dojdou,“ sdělil Deníku N mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Opatření ale může paradoxně znamenat problém pro nejohroženější skupinu obyvatel, tedy seniory. „Dědeček jim kvůli tomu volal, protože mu ve schránce nechali lístek, aby si na poště něco vyzvedl. Požádal je s ohledem na věk o to, jestli mu to mohou dovézt domů, aby si pro to on sám nemusel. To ale