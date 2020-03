Které vitamíny jsou teď nejdůležitější a kolik jich užívat? Odborník radí, jak posílit imunitu v čase koronaviru

Imunolog Jaroslav Svoboda je médii onálepkován jako český Dr. House. Každému pacientovi se věnuje mnoho hodin a říká se o něm, že je to tím pádem možná nejdražší lékař v Česku. Ohledně nemoci Covid-19 dal Deníku N seznam doporučení, co dělat, abychom si zvýšili imunitu, a vyjmenoval, které vitaminy a v jakém množství teď užívat nejvíce.

Je to mediální zkratka, která se už v souvislosti s vámi ujala, takže to taky použiju: jak by si český doktor House poradil s koronavirem a nemocí Covid-19? Poznal byste nemocného, kdyby před vámi stál? O vás se přece říká, že poznáte nemoc třeba i z dotyku.

Tak tohle bych si netroufl. Nikdo by tuto konkrétní infekci nepoznal. Viděl by buď zdravého člověka, nebo člověka trpícího chřipkovým onemocněním, který přijel z inkriminovaných oblastí. Rozhodnou testy a klinický obraz.

Je ten konkrétní koronavirus, který nemoc Covid-19 vyvolává, tak velká neznámá, jak se všude říká? Nebo jsou vědci a lékaři o něco dál? Co veřejnost neví?

Koronaviry nejsou po všech stránkách velká neznámá. Je jich celá řada druhů. Často jde o původce zoonóz, to znamená, že působí nemoci, které jsou přenosné například z jednoho druhu živočicha na jiný nebo na člověka. Vyskytují se v celé živočišné říši.

Koronavirus obsahuje svoji genetickou informaci v takzvané ribonukleové kyselině, tedy v RNA, zatímco jiné druhy virů v kyselině deoxyribonukleové, tedy v DNA. Koronavirus SARS-CoV-19 vstupuje do napadené buňky tak, že si, obrazně řečeno, otevře její biochemický zámek, do kterého zapadne jedna jeho část jako klíč.

Tím zámkem, do kterého se virový klíč hodí, je látka, která se běžně tvoří v lidském organismu a mimo jiné reguluje krevní tlak. Jde o takzvaný SACE neboli enzym konvertující sérový angiotenzin. Jeho molekuly se běžně nacházejí nalepené zvnějšku na buněčné membráně. Virus se s molekulou SACE spojí a ta mu umožní projít membránou dovnitř buňky.

Stejný mechanismus používají i koronaviry působící nemoci SARS a MERS. Enzym SACE známe z klinické medicíny jako marker – poznávací znamení – chronického autoimunitního onemocnění zvaného sarkoidóza. Jeho výskyt v krevním séru je pak doprovázen zvýšeným množstvím jiné látky, takzvaného interferonu gama.

Ten slouží jako signální molekula, předávající informace mezi lymfocyty, tedy buňkami imunitního systému. Možná i tudy povede cesta k léčbě. Jinou perspektivní látku představuje takzvaný remdesivir, který pochází z myšlenkové školy pana profesora Holého – stejně jako většina léků na světě proti HIV, cytomegaloviru či hepatitidě B a C. Později byl vyzkoušen u případů eboly v Africe a zdá se perspektivní i u koronaroviróz typu SARS, MERS či Covid-19.

Tady byste tedy viděl možnosti léčby nemoci Covid-19?

Je to možné.

Proč nemoc nedostanou děti?

Proč se děti sice infikují, ale velmi vzácně mají klinicky manifestní onemocnění, je předmětem výzkumu. Není to zatím, pokud vím, zcela jasné. Je možné, že virus potřebuje pro svou klinickou manifestaci nějaký vnitřní imunologický systém, který malým dětem zatím chybí.

Na druhé straně lidé s imunodeficiencí, oslabení, staří, mají těžký, někdy až fatální průběh onemocnění. Protilátky zatím nejsou k dispozici. Musela by to být pravděpodobně vakcinace stimulující takzvanou buňkami prostředkovanou imunitu.

Záleží na doktorovi

Co řeknete konkrétně pacientům, kteří jsou nejvíc ohroženi? Tedy onkologičtí pacienti, lidé s cystickou fibrózou, těžcí astmatici, transplantovaní pacienti?

Nevystrkujte nos z bytu. Víc pro sebe nemohou udělat.

Umíte dát jakési imunitní desatero?

Obecně je třeba udržovat kvalitní obranyschopnost a dobrou kondici. Vyvarovat se stresu je asi obtížné, ale snad si to tak nebrat. Také dostatečně spát.

Kolik hodin spánku je dobrých?

Určitě sedm až osm hodin.

Jaké vitaminy jsou teď pro nás nejdůležitější?

Dostatek vitaminu C, E,