Někde ve vedení našeho státu se stala chyba, říká zubařka ze zavřeného města

Veronika Čechová pracuje jako zubařka v Uničově na Olomoucku, který je v karanténě. Již nyní pociťuje omezení, například jen partyzánským způsobem získala nezbytný zdravotnický materiál. Obracejí se na ni i lidé z vedlejších obcí, ale není jasné, jestli je bude moci ošetřit. „Zatím to psychicky zvládám docela dobře, ale uvidíme, co bude za týden až za dva,“ říká v rozhovoru pro Deník N.

Děláte jenom urgentní zákroky, nebo berete i objednané pacienty?

Všechny objednané pacienty jsme zrušili. Co není akutní, momentálně ani nesmíme řešit, protože máme eliminovat riziko přenosu nákazy. V našem městě teď fungujeme jenom dva zubaři. Spadá pod nás i Litovel, protože tam nejsou otevřené ordinace. Před chvílí mi zrovna volala pacientka odtamtud, že tam nejsou zubaři. Poskytujeme tedy akutní péči pro naše pacienty i pacienty lékařů, kteří se do města nedostali nebo s ohledem na vyšší věk už neordinují.

A k vám můžou dojet pacienti z Litovle na zákrok?

To bude problematické. Ale paní mi volala, že možná sežene povolení od hygieny. Zatím nevím, jestli dojede, či ne. Sama jsem na to zvědavá.

Měli jste nějaké informace, že vás zavřou do karantény?

Ne, to jsme vůbec neměli. Vzbudili jsme se takhle do pondělního rána. Většina věcí se rozhoduje v noci, aby se na to lidé nemohli připravit a nevznikala větší panika.

A vy tedy můžete jenom chodit do práce?

Všichni můžeme chodit do práce, pokud je to na území Uničova. Já dokonce musím chodit do práce, protože jako zdravotník si nemůžu vzít dovolenou.

Máte dostatek ochranných prostředků k práci?

Ne, vůbec. Mám jenom