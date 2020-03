ČT24 teď sleduje nejvíc diváků v historii. Musíme vydržet tak dlouho, jak bude třeba, říká šéf zpravodajství

Shluk lidí a techniky uprostřed vylidněného města přitahuje pozornost. Televizní štáb v respirátorech či rouškách se na Malostranském náměstí připravuje na živý vstup do vysílání. Roušku na obličeji má také moderátor Daniel Takáč a jeho host, kterým je zrovna teď člen vedení České lékárnické komory Michal Hojný. Na pokyn z režie jejich z poloviny zakryté tváře osvětlí reflektory a zaberou dvě kamery. O pár desítek vteřin později už jejich rozhovor živě sledují diváci na veřejnoprávní zpravodajské stanici ČT24.

Je jen jedním z mnoha, který odsud dnes osádka přenosového vozu odbaví. „Je toho teď víc, ta speciální vysílání jsou delší. Je to náročnější pro celý tým, ale k té práci to patří,“ říká moderátor Takáč, zatímco s kolegy na Kavčích horách řeší další vstupy. Dorazit má ministr zahraničí Tomáš Petříček, ale těžko odhadnout, kdy mu to hektický vládní program těchto dnů umožní. Všichni členové týmu tak musejí být neustále na místě, připravení prakticky okamžitě vstoupit do vysílání.

Česká televize se podobně jako v dřívějších krizových momentech, například během všech větších povodní, rychle stala klíčovým zdrojem informací o postupující epidemii koronaviru. Sledovanost zpravodajských pořadů v zásadních chvílích stoupá do rekordních hodnot.

„Nedělní Události na ČT1 a ČT24 sledovalo přes dva miliony diváků při podílu na publiku téměř 43 procent, což je nejvyšší sledovanost Událostí za posledních více než patnáct let,“ uvádí tisková mluvčí ČT Karolína Blinková.

Podle ní je právě nyní zpravodajská čtyřiadvacítka středem největšího zájmu diváků za celou dobu své patnáctileté existence. „Podíl ČT24 činil za celý minulý týden 12,07 % , což je nejvyšší výsledek v historii vysílání zpravodajského programu,“ napsala Deníku N Blinková. O rekordním zájmu informuje veřejnoprávní televize také průběžně na sociálních sítích.

Absolutní rekord v historii vysílání @CT24zive . 🎉 V neděli ČT24 vyhledalo 4 149 000 dospělých diváků. Zároveň share ČT24 za celý minulý týden byl 12,07 %. — Česká televize (@CzechTV) March 17, 2020

Tohle nejsou povodně

Podle mediálního analytika Filipa Rožánka je nejen v Česku patrný dlouhodobý trend vyhledávat v kritických momentech právě zpravodajství veřejnoprávních médií. Čeští diváci si podle něj už ověřili, že na televizi, která má v klidnějších dobách řadu hlasitých kritiků, je v nouzi spolehnutí.

„ČT24 vysílala