Hamáček: Na pandemii se připravit nedá. Bude těžké nespadnout do stavu, v jakém je Itálie

Česká republika čelí největší bezpečnostní krizi od druhé světové války. Deníku N to v rozhovoru řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), kterému se podařilo v Číně dojednat nákup zdravotnických ochranných pomůcek za miliardu korun. Podle něj by náklad měl do konce týdne přistát v Česku. „Můžeme se bavit o tom, zda ve státních hmotných rezervách mělo být respirátorů milion. Ale ani milion by nestačil,“ říká Hamáček.

Měli jste dnes další jednání vlády. Co se tam dělo?

My jsme vedli jednání vlády distančně. Nechal jsem se zastupovat náměstkem. Věnoval jsem se tomu, co mě zaměstnává už čtvrtý den, tedy zajištění ochranných pomůcek z Číny.

Na Twitteru jste oznámil, že v tuto chvíli je na cestě mnoho testů na koronavirus. Kdy bude další dodávka zdravotnické pomoci, kterou jste vyjednal v Číně, tedy roušky a respirátory?

To první, co je na cestě, je 150 tisíc rychlotestů. Ty jsou nyní nakládány do vládního speciálu, který je na letišti v Šendženu. Ten přes Novosibirsk dorazí do Prahy. Mělo by to být ve středu ráno. Další várka, která je připravena k transportu, je 1,1 milionu respirátorů a pět milionů roušek.

Mluvíme o zásilce, která se týká daru společnosti PPF?

Ne. Tohle je věc, u které nyní dolaďujeme dopravu. Konkrétně nám pomáhá ministerstvo průmyslu, ministerstvo zahraničí a SmartWings. Jakmile se dořeší procedury – a Čína nám v tom vychází vstříc –, sedm letadel SmartWings tento náklad přiveze. Přál bych si, aby to bylo do pátku, ale bude to složité.

Dále chystáme náklad na