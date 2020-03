Sjednocení Německa je velký historický omyl. Nemůže srůst, co k sobě nepatří

Letos si budeme připomínat třicet let od sjednocení Německa. Proč to podle vás byla chyba?

Způsob, jakým se Německo sjednotilo, byl určitě chybou. Jsem dost starý na to, abych si to pamatoval. Byl jsem tehdy prvním rokem docentem na univerzitě. Spousta mých kolegů germanistů, z nichž polovina byli experti na NDR, neměli vůbec tušení, že se něco takového stane. Každý, včetně většiny Němců a samozřejmě včetně německé sociální demokracie, předpokládal, že sjednocení bude trvat roky a roky. Očekávali dlouhá jednání s Rusy, Američany, s NATO a Evropským společenstvím. Uvažovalo se, že budou mimořádné volby a třeba i referendum o tom, jak to udělat. Nikdo – dokonce ani poté, co padla Berlínská zeď – nepředpokládal, že ke sjednocení dojde tak rychle.

Sjednocovací proces byl tak překotný a bezohledně poháněný Helmutem Kohlem, že nikdo neměl čas zastavit a zamyslet se nad realitou německých dějin. Nezvažovalo se, zda je pro společnost takový vývoj přirozený. Nebo jestli to není návrat něčeho v zásadě