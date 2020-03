Babiš působí jako robot a zvyšuje paniku. Hamáček zabodoval, hodnotí experti krizovou komunikaci vlády

Odborníci na komunikaci se shodují, že se vládní představitelé zatím učí s novou situací naložit. Logicky. Současný stav, kdy se zavádí zákaz vycházení a zavírání hranic, nikdo z nich dosud řešit nemusel. Přesto by ale podle expertů nemělo docházet k situacím, kdy premiér ráno veřejně oznámí, že osobně rozveze ochranné pomůcky doktorům, načež ministr zdravotnictví upřesní, že není moc co rozvážet.

„Komunikovat podobnou situaci, jako je koronavir, je určitě vždy problematické, zejména z toho důvodu, že jde o něco nového. A to je vždy spojeno se strachem obyvatelstva z toho, co to může způsobit, jak se to bude šířit a co to pro něj bude znamenat,“ popisuje Alžběta Králová z Institutu politického marketingu.

„Každopádně i při takto složitém tématu ke komunikaci, kdy je potřeba komunikovat velmi rychle, se dá rozhodně postupovat koncepčně a systematicky a již dopředu seznámit občany s tím, jaké kroky mohou následovat, pokud se nákaza bude nadále šířit nebo pokud nezaberou již přijatá opatření,“ říká Králová.

Babišův kabinet a zejména ministerstvo zdravotnictví přitom nabízí informací dost. Od vyhlášení nouzového stavu neuplyne den, kdy by vláda neuspořádala tiskovou konferenci, na níž představuje další opatření. Problémem je, že některá z nich průběžně upřesňuje a nedoprovází je výčtem dostupným na webech úřadů. Veřejnost a média se tak musí spolehnout na prezentační schopnosti kabinetu.

„Nová situace je to úplně pro všechny, celostátní nouzový stav s plošnými karanténními opatřeními jsme tu ještě neměli. Všichni se tedy učí za pochodu a nad lecčíms se dá přimhouřit oko. Jenže se také naplno ukazuje,