Nejlepší, co může většina z nás dělat, je nedělat nic. Vláda se chová racionálně, říká matematik

Na co lze v současné situaci aplikovat teorii her?

Teorie her se dá aplikovat vždycky na všechno, je to způsob přemýšlení o světě a chování lidí. Není to žádné velké mystérium. Lidé, kteří se zabývají teorií her, přemýšlejí, jak by se v dané situaci zachovali ostatní aktéři a jak by se oni sami zachovali v kůži toho druhého. Jde o to, střídavě si obouvat boty toho druhého a svoje boty, snažit se pochopit situaci z perspektivy všech účastníků a najít rovnovážný stav.

„Osoba A nepanikaří, nebere obchody útokem a neskupuje věci do zásoby. Ale vidí, že osoba B, vlastně mnoho osob B vykupuje sklady. Tak A běží taky do obchodu, aby na ni něco zbylo.“

Klasické vězňovo dilema. Racionálně víme, že na tom všichni budeme líp, pokud hysterčit nebudeme. Pokud ale začne jedinec hysterčit, může to pro něj být výhodné, v obchodě je ještě plno zboží. Pak už pro toho druhého není výhoda zůstat v klidu, spíš hysterčit taky. Kdo hysterčí, je na tom v takovém případě líp, než kdo nehysterčí, protože na toho nic nezbude.

Predikce teorie her je v tomto případě smutná. Jediný rovnovážný stav je ten, v němž hysterčí všichni, jakkoliv to z pohledu společnosti není výhodné. Právě v takových případech musí přijít nějaká vyšší autorita, v našem případě nejčastěji stát, a musí provést intervenci ve smyslu změn pravidel hry. Třeba jen tím, že premiér ukáže v televizi plné sklady jídla.

Vy si v rámci teorií her pohráváte s jakými úvahami?

Třeba proč Andrej Babiš tak dlouho neaktivizoval krizový štáb? A proč nechtěl v jeho čele ministra vnitra Hamáčka? Jak přemýšlel? Chce být slavný jen on sám, takže jde čistě o ego, nebo ví, že vzhledem k tomu, že je oblíbenější a jeho stranu volilo mnohem více lidí než sociální demokracii, lidi spíš uklidní?

A když je v čele krizového štábu Roman Prymula?

To je podivuhodný krok, ano. Je tam proto, že premiér nemá čas, ale nechce nechat vyniknout ministra Hamáčka, který se zatím jeví jako nejschopnější člen vlády?

Profesor Prymula je pro mne velkou neznámou. V některých rozhovorech mluví velmi smysluplně, nicméně jeho působení ve firmě Biovomed, která dělá byznys s farmaceutickými podniky, shledávám velice problematickým. Stál taky za vznikem Centra tradiční čínské medicíny v Hradci Králové. V čele krizového štábu máme člověka, jenž stál za projektem, který obdržel od spolku Sysifos Bludný balvan za pseudovědeckou činnost? To ve mně nevzbuzuje úplnou důvěru v jeho odbornost.

Ale co se týče teorie her, tady můžeme mluvit ještě o „reverse game theory“.

Obrácená teorie her? Co tím máte na mysli?

Standardně máme nějakou situaci, hru a snažíme se najít její rovnovážný stav. Můžeme ale postupovat i opačným směrem. Řekněme, že máme představu nějakého rovnovážného stavu, kterého chceme dosáhnout, například zásadní omezení sociálních kontaktů, abychom zabránili rapidnímu šíření nákazy. Takže hledáme taková pravidla hry, která by vedla k tomuto rovnovážnému stavu za předpokladu, že se každý jednotlivec bude chovat racionálně.

V tomto smyslu není dobrým pravidlem například zavírání měst v případě každého jednoho infikovaného. Představte si, že se nakazíte a kvůli vám zavřou celý Havlíčkův Brod. To asi sousedi nebudou mít radost. Jste-li mladý a víte-li, že vám nehrozí zásadní zdravotní komplikace, budete v takové situaci svou nákazu tajit a schovávat ji za obyčejnou rýmu.

Dobrá pravidla jsou taková, která vás budou motivovat, abyste doma zůstala dobrovolně. Například