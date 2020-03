Koronavirus není sranda, už bych ho nezlehčoval. Jen hlupák nemění názory, přiznává z karantény profesor Pirk

Spojili jsme se přes videochat. Zastihla jsem vás v karanténě na chalupě. Byl jste v Rakousku lyžovat?

Byl jsem na lékařském kongresu, ale byla se mnou část rodiny včetně pěti vnoučat. Ti byli lyžovat, zatímco já jsem poslouchal příspěvky kolegů doktorů. V sobotu jsem už měl volno a vyrazil jsem na lyže za nimi. Tam nás ale zastihla zpráva, že budeme muset všichni do karantény. A tak jsme tu.

Usoudili jsme, že karanténa se nám bude lépe trávit na chalupě než v Praze, tak jsme z hranic jeli rovnou sem. V Rakousku jsme si ještě nakoupili, věděli jsme, že tady už nebudeme moct do obchodu. A po zimě jsme na chalupě neměli nic.

Jak to vypadalo v Rakousku?

Velmi mě potěšili. Nepanovala tam panika v obchodech. Žádné fronty, nakoupili jsme v klidu všechno. Rád bych apeloval na lidi, že opravdu nemáme válečný stav a není potřeba si dělat nepřiměřeně velké zásoby potravin.

Cítíte se dobře?

Ano. Jestli narážíte na to, jak si odkašlávám, tak to je opravdu jen, když teď s vámi mluvím. Cítím se dobře. Karanténu dodržujeme přísně, byli jsme se jen projít v lese, kde jsme na nikoho nenarazili. Máme velkou zahradu, nikdo k nám nechodí. Moje sestra, která bydlí nedaleko, nám kupuje rohlíky, pověsí je vždycky na vrata a my si pro ně jdeme.

Rouška není ostuda

Ráda bych s vámi navázala na rozhovor, který jste před několika týdny poskytl Reflexu. Řekl jste v něm, že reakce lidí i politiků jsou přehnané a neopodstatněné. Opakovaně jste koronavirus srovnával s chřipkou, přitom z dat je jasné, že Covid-19 má mnohem vyšší smrtnost a vyšší procento lidí je ve vážném stavu. Mě by zajímalo, jestli na tom trváte, nebo byste pod přívalem nových informací svá slova korigoval.

Musím říct, že