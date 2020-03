Vláda připravuje dvě nemocnice pro pacienty s koronavirem. Senioři nemají nevycházet, na respirátory se čeká

Vláda chce na boj s nemocí Covid-19 vyčlenit dvě nemocnice – Na Homolce v Praze a FN u sv. Anny v Brně. Nově doporučuje lidem starším 70 let, aby nevycházeli ven, pokud nemusí k lékaři.

„Pro mě je absolutní priorita, že chceme zřídit dvě speciální nemocnice pro případy Covid-19,“ oznámil po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Měly by se jimi stát pražská Nemocnice Na Homolce a brněnská Fakultní nemocnice u sv. Anny.

„Tyto nemocnice mohou mít kapacitu až 300 lůžek. Potřebujeme ventilátory. Je absolutní priorita, abychom připravili naše nemocnice, pokud by došlo k velké epidemii a k tomu, že bychom měli hospitalizovaný větší počet pacientů,“ dodal Babiš.

Specializovanou vojenskou nemocnici v Těchoníně se vláda zatím aktivovat nechystá, je to ale prý možné udělat kdykoli do 12 hodin.

Novými nařízeními se vláda zaměřila na seniory. Lidé starší 75 let by podle nového doporučení neměli opouštět své domovy, pokud to není nezbytné nutné.

Vláda zároveň apeluje na starosty, aby zajistili seniorům pomoc při zvládání základních životních potřeb včetně nákupu potravin a léků. Vláda zároveň zakazuje osobám v domovech seniorů vycházet mimo objekt nebo areál.

Dále vláda zakázala ubytovací služby typu Airbnb. Majitelé bytů mohou pronajmout ubytování cizincům pouze do doby, než opustí ČR.

Stamiliony pro podnikatele

Ministři schválili první podporu podnikatelů a živnostníků, kterým opatření působí výrazné ztráty. Ministerstvo průmyslu a obchodu nabídlo 600 milionů na bezúročné úvěry s ročním odkladem splatnosti.

„Jen za dnešek bylo přijato 437 žádostí ve výši 800 milionů korun. Některé z nich nedopadnou, protože tam mohou být chyby, ale v zásadě mohu říct, že program byl vyčerpán,“ sdělil místopředseda vlády Karel Havlíček (ANO).

Další peníze chce vláda podle Havlíčka převést třeba s programů zaměřených na zelenou nebo chytrou ekonomiku. Na to apeloval také Babiš. „Evropa by měla zapomenout na ‚green deal‘ a soustředit se na koronavirus,“ dodal Babiš.

Další možnosti finanční pomoci pak vláda představila spíše v podobě úvah a vizí. Apelovala na energetické a telekomunikační společnosti, aby klientům odkládaly platby nebo aby banky odložily splatnosti úvěrů. „Jednáme také s majiteli