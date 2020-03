Večery pod koronalampou. Virální čtení pro pobyt v karanténě

Autoři sci-fi nebývají zrovna mistři v předpovídání budoucnosti, ale děl tohoto žánru vzniklo tolik, že se občas nějaké prostě strefí. To je případ sci-fi thrilleru Deana R. Koontze Oči temnoty (The Eyes of Darkness) z roku 1981. V něm je svět zachvácen smrtící virovou epidemií, přičemž virus sám má název Wuhan-400. V původním vydání se ovšem virus jmenoval jinak, Gorkij-400, a byl vyvinut v SSSR. Po politických změnách po roce 1989 se autor rozhodl název změnit a umístil epicentrum do Číny, do města Wuhan, zřejmě proto, že zde skutečně sídlí známý institut na výzkum virů. (K podobnému posunu se mimochodem za normalizace uchýlili čeští cenzoři u románu Den trifidů. V originálu je svět ohrožen jedovatými rostlinami vyvinutými v Sovětském svazu. Pro české vydání byla tato spřátelená země pozměněna na Čínu.)

Vybíráme pouze z knih vydaných česky, ta Koontzova mezi nimi není.

Giovanni Boccaccio: Dekameron

Slavné dílo klasického písemnictví nepojednává o epidemii, ale je jí rámované. Dá se říci, že bez epidemie by nevzniklo. Deset přátel uprchne z města na venkov před morovou pohromou. Aby si ukrátili dlouhou chvíli, televize nemajíce, vyprávějí si příběhy. Některé jsou dokonce poměrně pikantní – společnost je smíšená s převahou žen a vyprávění má možná skupinku naladit na přicházející noc.

Albert Camus: Mor

Kronika morové nákazy v alžírském městě Oran. Hlavním hrdinou je lékař, který jako jeden z prvních pozoruje počátky nákazy. Starosta města nejprve věc bagatelizuje, ale nakonec je nucen uznat, že situace je vážná a město se uzavře v karanténě. Dovnitř mohou pouze potraviny a zdravotnický materiál. Kniha sleduje boj jedinců s nákazou. Dílo z roku 1947 je považováno za metaforu odporu vůči fašismu. Po vypuknutí současné epidemie koronaviru se kniha vrátila na žebříčky bestsellerů v Itálii i Francii, týdně se jí prodají stovky výtisků.

Michael Crichton: Kmen Andromeda

V arizonském městečku Piedmont přistane kosmická sonda určená ke sběru mikroorganismů v kosmickém prostoru. Když vzápětí zemřou