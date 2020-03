Odříznutý Uničov. Lidé se o karanténě dozvěděli na nádraží, když vlak nezastavil

Ve tři hodiny ráno hygienici na Olomoucku uzavřeli oblast s 24 tisíci lidí, kteří zde bydlí. Obyvatelé měst Uničov a Litovel s dalšími devatenácti obcemi se tak ocitli ze dne na den v nepropustné zóně, kam nemůže nikdo vstoupit, ani odtud odejít. Do práce se nedostali třeba zdravotníci, strážníci nebo zaměstnanci domova důchodců. Starostové obcí si stěžují, že podmínky karantény jsou nejasné. Navíc chybějí ochranné pomůcky, především roušky.

Moravská města a obce se dozvěděly o uzavírce zhruba deset minut před třetí hodinou ranní. Jak popisují starostové některých z nich, rozhodnutí to bylo velmi rychlé a obce ani kraj na něj nebyly připraveny. Stejně jako samotní občané, kteří se rázem ocitli na dva týdny v uzavřené zóně.

„Snažili jsme se občany informovat, ale nebyla šance jim dát vědět předem. Některé to zastihlo na cestě do práce a dozvěděli se to tak, že ve stanici nezastavil vlak a jen projel,“ popisuje starosta obce Červenka Vladimír Navrátil.

Uzavřená města a obce: Uničov, Červenka, Litovel, Chořelice, Chudobín, Myslechovice, Nasobůrky, Nová Ves u Litovle, Rozvadovice, Savín, Tři Dvory u Litovle, Unčovice, Víska u Litovle, Benkov u Střelic, Brníčko, Dětřichov, Dolní Sukolom, Horní Sukolom, Nová Dědina u Uničova, Renoty a Střelice u Litovle.

Stejně to viděl i starosta zhruba jedenáctitisícového Uničova. „Rozhodnutí padlo až chvilku nad ránem, kdy nám bylo oznámeno, že od třetí hodiny je naše město a okolí zcela uzavřeno,“ líčí starosta Uničova Radek Vincour.

Ten Deníku N popsal, jak město zasáhlo rozhodnutí hygieniků velmi nepřipravené. Sám říká, že se snažil informovat občany všemi možnými kanály, ale i vzhledem k tomu, že mnohé dělnické profese začínají pracovat brzy ráno, někteří občané vyrazili z uzavřené oblasti ven.

„Lidé často jeli do práce a netušili,